Доля православных россиян за 15 лет снизилась в 1,2 раза

Доля россиян, называющих себя православными, снизилась до 65% против 78% в 2011 году. Такие данные приводятся в исследовании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно опросу, 16% респондентов не относят себя ни к какой религии, к исламу отнесли себя 9% опрошенных, к другим вероисповеданиям 3%, а 6% заявили об атеистических взглядах.

Для сравнения, в 2011 году православными себя называли 78% участников аналогичных опросов, 11% не относили себя к религии, а доля атеистов составляла около 2%.

Новое исследование было проведено в феврале-марте 2026 года среди 1501 совершеннолетнего россиянина.

Ранее сообщалось, что в разных странах на фоне кризиса традиционных западных христианских конфессий фиксируется всплеск интереса к православию. Только за последние пять лет в США около ста тысяч человек перешли в эту религию.

