Суд в Германии признал уменьшение веса шоколада Milka обманом потребителей

Окружной суд Бремена постановил, что уменьшение веса шоколадных плиток Milka при сохранении прежнего дизайна упаковки является обманом потребителей. Соответствующее решение вынесено по иску Центра по защите прав потребителей Гамбурга. Об этом в среду, 13 мая, сообщает агентство Reuters.
Поводом для разбирательства стало решение компании Mondelez International сократить вес плиток с 100 до 90 граммов на фоне роста цен на какао-бобы. При этом внешний вид упаковки практически не изменился — толщина плитки уменьшилась лишь примерно на один миллиметр.
— Суд считает, что на упаковке следовало бы быть понятное и явно видимое уведомление, чтобы избежать путаницы, — говорится в публикации.
В Госдуме предложили запретить скрытое уменьшение товаров. Речь идет о ситуации, при которой производители умышленно сокращают вес, объем или количество продукта, сохраняя прежнюю цену и практически не меняя дизайн упаковки. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».
Каждый год россияне лишаются примерно одного триллиона рублей из-за уловок в магазинах, касающихся ценников на товары. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ). Специалисты направили соответствующее письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой принять необходимые меры.