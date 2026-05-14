Исследование показало снижение доли православных среди россиян

Доля россиян, считающих себя православными, за последние 15 лет сократилась с 78% до 65%

Доля россиян, считающих себя православными, за последние 15 лет сократилась с 78% до 65%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Согласно данным опроса, 16% участников исследования заявили, что не относят себя ни к одной религии. Еще 6% респондентов назвали себя атеистами.

Издание отмечает, что показатели заметно изменились по сравнению с исследованием 2011 года, которое проводили ПСТГУ и Свято-Тихоновский богословский институт. Тогда православными себя называли 78% опрошенных, атеистами — 2%, а вне религиозной принадлежности оставались 11% участников опроса.

Новое исследование социологи ПСТГУ провели в феврале и марте 2026 года. В опросе приняли участие 1501 человек старше 18 лет.

По информации газеты, исследование фиксирует постепенное изменение религиозной самоидентификации россиян. При этом православие остается крупнейшей конфессией в стране по числу последователей.

Ранее социологи и религиоведы неоднократно отмечали, что религиозная самоидентификация не всегда связана с регулярным посещением храмов или соблюдением церковных обрядов. Значительная часть россиян относит себя к православию прежде всего как к культурной и исторической традиции.

