За 15 лет доля православных россиян уменьшилась в 1,2 раза

В России за последние 15 лет процент тех, кто считает себя православными, упал в 1,2 раза (с 78% до 65%). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на опрос, проведенный Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.
Согласно опросу, доля православных в России составляет 65%, мусульман — 9%, последователей других религий — 3%. Не относят себя ни к какой религии 16% опрошенных, атеистами себя назвали 6%. Еще один процент респондентов не смог дать определённого ответа.
Из числа респондентов, назвавших себя православными, 32% полностью избегают участия в службах, в то время как 17% участвуют в них несколько раз в год или чаще. Храмы никогда не посещают 10% православных, а от нескольких раз в год и чаще — 33%.
В прошлом году, по данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, считали себя православным 67% россиян.