Соединённые Штаты постепенно теряют влияние в регионе Персидского залива, уступая позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики, заявил дипломат из США в отставке Час Фриман.
Он уточнил, что в вопросах мира, безопасности и развития Саудовская Аравия и Иран всё чаще предпочитают обращаться к РФ, КНР и Индии, при этом роль Соединённых Штатов снижается.
По его словам, в мире начинается эпоха, когда основную роль будут играть страны, «отстаивающие собственные интересы».
«Это будет более сложная конструкция, чем баланс сил в Европе XIX века, который в целом обеспечивал определённую стабильность и сдерживал конфликты почти сто лет. Я не уверен, что сегодня это вообще возможно», — сказал Фриман.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди ситуацию в зоне Персидского залива. В МИД РФ заявили, что министры указали на важность недопущения рецидива насилия и ударов по гражданской инфраструктуре Ирана и соседних арабских стран.