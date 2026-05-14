Фриман: США уступают свои позиции в Персидском заливе РФ и КНР

Соединённые Штаты постепенно теряют влияние в регионе Персидского залива, уступая позиции РФ и КНР, заявил дипломат из США в отставке Час Фриман.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты постепенно теряют влияние в регионе Персидского залива, уступая позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики, заявил дипломат из США в отставке Час Фриман.

Он уточнил, что в вопросах мира, безопасности и развития Саудовская Аравия и Иран всё чаще предпочитают обращаться к РФ, КНР и Индии, при этом роль Соединённых Штатов снижается.

По его словам, в мире начинается эпоха, когда основную роль будут играть страны, «отстаивающие собственные интересы».

«Это будет более сложная конструкция, чем баланс сил в Европе XIX века, который в целом обеспечивал определённую стабильность и сдерживал конфликты почти сто лет. Я не уверен, что сегодня это вообще возможно», — сказал Фриман.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди ситуацию в зоне Персидского залива. В МИД РФ заявили, что министры указали на важность недопущения рецидива насилия и ударов по гражданской инфраструктуре Ирана и соседних арабских стран.

