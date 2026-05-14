Космодром Восточный в рамках "Амурэкспо" посетят более 200 участников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая. /ТАСС/. Более 200 туристов бесплатно посетят космодром Восточный в рамках межпусковой экскурсии для гостей российско-китайского форума «Амурэкспо», который пройдет в Благовещенске с 21 по 24 мая. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель руководителя Агентства гостеприимства Амурской области Дарья Улько.
«Специально для гостей форума “Амурэкспо” мы организовали ряд бесплатных экскурсий. Самое большое внимание привлек космодром Восточный. В списке желающих более 200 человек», — сказала она.
Улько добавила, что в рамках форума было анонсировано пять бесплатных туристических направлений, которые будут доступны с 20 по 25 мая ежедневно. На эти программы уже зарегистрировалось более 500 человек. Помимо космодрома, организаторы подготовили обзорную экскурсию по Благовещенску. Также участникам предлагают узнать историю амурской авиации на аэродроме, расположенном в 45 км от Благовещенска. Туристы смогут пройти «языковые курсы» от летчиков-полиглотов, пообщаться по рации с диспетчерами, очно поговорить с преподавателями летной школы. В центре города туристам предлагают сходить в музей-калачную, где они испекут настоящий калач, а в процессе узнают, откуда пошли выражения «закатать губу» и «дойти до ручки».
Еще один городской музей, который открылся в марте 2026 года в историческом особняке купцов Бабинцевых (памятник архитектуры 1880-х гг.), приглашает на необычную экскурсию. Здесь посетителей погружают в атмосферу купеческого города конца XIX века с помощью иммерсивных технологий: в затемненном зале «оживают» старинные фотографии. Завершает визит пышечная с выпечкой по старинным рецептам.
Кроме того, гостей приглашают провести один день в городе Хэйхэ (КНР), который находится от Благовещенска в 750 метрах через реку Амур. Эта экскурсия будет платной, стоимость на человека составляет от 16 тыс. рублей. Для туристов подготовили экскурсионную программу по самым интересным и красивым местам города и чайную церемония с облачением в костюмы китайских императоров и принцесс.
Отдельно для участников форума «Открытая промышленность», который пройдет впервые в рамках «Амурэкспо» с 24 по 25 мая, подготовили экскурсии на промышленные объекты Амурской области. В настоящее время в регионе более 20 предприятий открыли свои двери для туристов. В рамках программы участники посетят однодневную межпусковую экскурсию на космодром Восточный, которая была признана одной из лучших в России, Амурский газохимический комплекс, где сотрудники поделятся опытом в развитии событийного туризма. Также в экскурсионной программе ООО «Новотроицкие воды» и судостроительный завод имени Октябрьской революции.
Кроме того, для участников «Амурэкспо» подготовили роуд-шоу на логистические объекты Амурской области. Гости смогут посетить транспортно-логистический терминал «Каникурган», логистические склады OZON, площадку ТОР «Ровное» (с проездом по новому международному мосту), площадку инвестиционного проекта «Сухой порт» и терминал канатной дороги.