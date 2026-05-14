Космодром Восточный в рамках "Амурэкспо" посетят более 200 участников

Улько добавила, что в рамках форума было анонсировано пять бесплатных туристических направлений, которые будут доступны с 20 по 25 мая ежедневно. На эти программы уже зарегистрировалось более 500 человек. Помимо космодрома, организаторы подготовили обзорную экскурсию по Благовещенску. Также участникам предлагают узнать историю амурской авиации на аэродроме, расположенном в 45 км от Благовещенска. Туристы смогут пройти «языковые курсы» от летчиков-полиглотов, пообщаться по рации с диспетчерами, очно поговорить с преподавателями летной школы. В центре города туристам предлагают сходить в музей-калачную, где они испекут настоящий калач, а в процессе узнают, откуда пошли выражения «закатать губу» и «дойти до ручки».