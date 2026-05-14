Врач рассказала, может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов

«Что будет, если использовать только ополаскиватель? Представьте, что ваш пол неделю не мыть, а только опрыскивать освежителем воздуха. Запах станет приятнее, но грязь останется и будет накапливаться. То же самое во рту: ополаскиватель создаст иллюзию чистоты, но на зубах и под десной будет формироваться камень и развиваться кариес. Запомните золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала механически убираем зубной налет щеткой и нитью, потом полощем для дезинфекции и свежести», — сказала врач.