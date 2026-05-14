Врач рассказала, может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов

КЕМЕРОВО, 14 мая — РИА Новости. Ополаскиватель для полости рта не может заменить чистку зубов, поскольку не может снять зубной налет, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.
«Нет. Это все равно что пытаться помыть машину из пульверизатора без губки и воды. Ополаскиватель — это дополнительное, а не основное средство гигиены рта. Он освежает дыхание, слегка снижает количество бактерий, может доставить лечебные компоненты, в том числе фториды, в труднодоступные места. Но ополаскиватель не может снять зубной налет механически. Налет — это липкая пленка. Ее нельзя “смыть” жидкостью. Ее нужно счищать щетинками зубной щетки и флоссом (зубной нитью)», — ответила она на вопрос, может ли ополаскиватель заменить чистку зубов.
По словам профессора, ополаскиватель создает иллюзию чистоты.
«Что будет, если использовать только ополаскиватель? Представьте, что ваш пол неделю не мыть, а только опрыскивать освежителем воздуха. Запах станет приятнее, но грязь останется и будет накапливаться. То же самое во рту: ополаскиватель создаст иллюзию чистоты, но на зубах и под десной будет формироваться камень и развиваться кариес. Запомните золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала механически убираем зубной налет щеткой и нитью, потом полощем для дезинфекции и свежести», — сказала врач.