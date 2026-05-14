В России изменится оформление документов при проверке водителей на алкоголь: как будут работать новые правила

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который несколько изменит процедуру оформления во время освидетельствования водителей на опьянение. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента, также на портале опубликован документ.
В настоящее время, выявив водителя в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники госавтоинспекции составляют от трёх до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания машины.
В новом законе сотрудникам ГАИ разрешат ставить отметку об отстранении непосредственно в акте освидетельствования или других протоколах. То же касается и задержания автомобиля — запись о нём можно будет внести в протокол о правонарушении.
Авторы законодательной инициативы указали на множество положительных моментов в новом законе. Начиная с того, что более простая процедура сэкономит около 33,6 тысячи рабочих часов госавтоинспекторов в год и сократит расходы на покупку бланков.
В феврале этого года сообщалось, что МВД планирует внедрить новые приборы для проверки водителей на наркотики и алкоголь прямо при остановке автомобиля. Инновационные экспресс-тесты со слюной помогут инспекторам определить признаки опьянения и решить, отправлять ли водителя на медосвидетельствование. Прибор зафиксирует показатели на видео, но результат не распечатывается и используется только с согласия водителя.
Напомним, в прошлом году предлагалось внести другие изменения в процедуру медосвидетельствования. Так, освидетельствование предлагалось не проводить, если человек или его законный представитель не дал соответствующие согласие в письменной форме. В таком случае оформляется специальная справка об отказе, которая фактически означает лишение прав на год и более, а также штраф.
Согласно действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет за собой уже уголовную ответственность.