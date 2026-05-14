Ангел в небе: летчик раскрыл тайну рассекреченных файлов США об НЛО

Когда армия терпит поражение, а экономика трещит по швам, самые могущественные державы часто обращают взоры к небу — в поисках чуда, знамения или хотя бы повода отвлечь граждан от земных проблем.
Именно это сейчас происходит в Соединённых Штатах, где Пентагон по распоряжению Дональда Трампа рассекретил сотни страниц файлов о неопознанных летающих объектах. И среди этих материалов нашлось нечто, что заставило американских политиков вспомнить библейские тексты.
Восьмиконечная звезда из Пентагона: что скрывает видео 2013 года.
На одном из опубликованных видеороликов, который был снят в 2013 году, пользователи заметили объект в виде восьмиконечной звезды.
Согласно описанию, предоставленному Пентагоном, в 2013 году Центральное командование Соединенных Штатов отправило в Управление по разрешению аномалий (AARO) отчет о неопознанном летающем объекте, состоящем из видеозаписи продолжительностью 1 минукта 46 секунд, снятой инфракрасным датчиком на борту военной платформы США. Автор видео не предоставил никакого устного или письменного описания своего наблюдения.
На видео запечатлена контрастная область, напоминающая восьмиконечную звезду с ветвями разной длины. С 11-й по 29-ю секунду объект перемещается в пределах поля зрения датчика, оставляя за собой видимый след. На 30-й секунде он покидает поле зрения в правом нижнем углу экрана, а затем, после очевидного сокращения, снова появляется и остается в кадре до 1 минуты 44 секунды, после чего уходит в верхней левой части экрана.
На видеозаписи объект выполняет маневры и меняет форму в воздухе, словно «выращивая дополнительные конечности». Пастор Джош Хоуэртон из Техаса заявил, что объект похож на описание херувимов в Книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете.
А член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, которая настаивала на публикации этих файлов, после появления указанного ролика опубликовала в соцсетях изображение херувима.
Комментируя возникшие споры, власти США подчеркнули, что обнародованное видео не стоит рассматривать как доказательство существования ангелов или херувимов.
Что это могло быть?
Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в беседе с aif.ru объяснил, чем на самом деле мог быть обнаруженный объект.
Эксперт, проанализировав видео, нашёл этому объекту вполне земное объяснение.
«Этот объект больше похож на ракету, снятую с задней полусферы», — пояснил он.
Инопланетяне как прикрытие: зачем США рассекретили файлы именно сейчас.
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на «своевременность» появления этих «секретных материалов» в публичном пространстве на фоне провала США на Ближнем Востоке. Совпадение? Разумеется, нет.
«Причинно-следственная связь с проигрышем США в Иране вполне очевидна. Штаты очень сильно зависимы от общественного мнения, и поэтому для того, чтобы отвлечь население от событий на Ближнем Востоке, Дональд Трамп, будучи хорошим бизнесменом и пиарщиком, предлагает американцам отвлечься и заняться наблюдениями за неопознанными летающими объектами», — сказал он.
Иранская кампания США проваливается. Эсминцы горят в Ормузском проливе, пилоты едва не попадают в плен, союзники отворачиваются, а цены на топливо бьют рекорды. Американскому обывателю, который привык к картинке непобедимой сверхдержавы, нужна пилюля, которая смягчит горечь поражения. И эта пилюля — НЛО. Забавные истории о летающих тарелках и маленьких зелёных человечках отлично отвлекают от новостей о сгоревших эсминцах и растущих ценах на бензин.
Фальшивки под грифом «секретно»: эксперт о качестве рассекреченных материалов.
По словам собеседника издания, обнародованные документы являются качественными фальшивками.
«Публикуются расшифровки различные, которые, по сути, являются псевдо документами. Кроме как фантастикой, это назвать очень сложно. Но американцы в это готовы верить, им это нравится, и поэтому продолжаться этот процесс будет достаточно длительное время, пока не произойдет полное насыщение в информационном плане», — объяснил Иванников.
Это не расследование, а шоу. И американцы, как благодарные зрители, готовы платить за билеты. В обнародованных Пентагоном документах собраны показания очевидцев, которые обозначены как «надежные лица». Это сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и пилоты коммерческих авиалиний.
В частности, один из свидетелей сообщил о приземлении НЛО и описал его экипаж из существ ростом около метра в скафандрах и шлемах. Звучит захватывающе. Но где доказательства? Где записи радаров? Где обломки инопланетных кораблей? Их нет. Есть только слова. И почему-то именно сейчас, когда американские налогоплательщики начинают задавать неудобные вопросы о войне на Ближнем Востоке.