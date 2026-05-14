Си Цзиньпин: Противостояние Китая и США обернётся взаимным ущербом

Пекину и Вашингтону надо быть партнерами, а не соперниками. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что противостояние США и Китая обернется ущербом для обоих стран.
«Противостояние между нашими странами приведет к взаимному ущербу, поэтому мы должны быть партнерами, а не соперниками», — сказал Си Цзиньпин в рамках встречи с президентом США.
Он отметил, что Китаю и Штатам необходимо строить отношения партнерского типа. Страны также должны гарантировать надежность двустороннего диалога — это отвечает интересам всех стран мира, добавил китайский лидер.
Рано утром по московскому времени 14 мая в Пекине начались переговоры лидеров КНР и США. Согласно расписанию, вечером Дональд Трамп станет гостем государственного банкета. Днем в пятницу состоится совместный обед двух лидеров. В рамках переговоров может быть затронута и тема украинского кризиса.