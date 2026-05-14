СМИ: В Чехии неизвестный похитил из базилики череп святой, которому около 800 лет

В Чехии неизвестный злоумышленник проник в базилику Святого Лаврентия и Святой Здиславы и похитил череп святой, которому около 800 лет. Об этом в среду, 13 мая, сообщает The Independent.

Случай произошел днем, когда базилика была открыта для посещения. На кадрах наблюдения видно, как мужчина в черной одежде выхватывает из раки череп Святой Здиславы, прижимает его к себе и скрывается между рядами скамей. Кража произошла в городе Яблонне-в-Подьештеди, примерно в 110 километрах к северу от Праги.

Святая Здислава Лемберкская (1220−1252) почитается за щедрость и помощь бедным. Она была канонизирована Папой Иоанном Павлом II в 1995 году. Архиепископ Пражский назвал произошедшее ужасной новостью.

— Череп почитался паломниками. Я не могу поверить, что кто-то средь бела дня крадет из церкви реликвию, которая важна и для историков, и для верующих, — сказал он.

Полиция Чехии ведет поиски похитителя, говорится в сообщении.

В апреле правоохранители задержали француза Антони Кастелейна, который похитил золотые монеты на 53 миллиона рублей из музея Сен-Реми. Иностранец неоднократно приезжал в Москву, чтобы продать ценности.