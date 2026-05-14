СМИ: В Чехии неизвестный похитил из базилики череп святой, которому около 800 лет

Случай произошел днем, когда базилика была открыта для посещения. На кадрах наблюдения видно, как мужчина в черной одежде выхватывает из раки череп Святой Здиславы, прижимает его к себе и скрывается между рядами скамей. Кража произошла в городе Яблонне-в-Подьештеди, примерно в 110 километрах к северу от Праги.