Мошенники пугают россиян отменой рейсов на курорты: как работает схема

Аферисты активно атакуют россиян сообщениями о том, что их летний отдых может якобы сорваться из-за «вспышки ротавируса» или «политических волнений» на популярных у туристов из РФ направлениях. Подробности мошеннической схемы раскрыли в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Сообщается, что под видом «турпомощи» мошенники убеждают жертву, что забронированный рейс отменён и предлагают купить «срочный билет на стыковочный рейс» либо оформить возврат денег за тур. Таким образом они либо просто присваивают деньги, либо получают доступ к персональным данным и аккаунтам жертвы.
«При звонке об эвакуации кладите трубку и перезванивайте своему туроператору напрямую», — цитирует РИА Новости совет от «Мошеловки».
Почему мошенники будут особенно активны еще несколько дней и как им противостоять, рассказали в Госдуме РФ.
Тем временем профессор Дебольский рассказал, почему образованные люди попадаются на уловки аферистов. Оказалось, низкий социальный интеллект не дает распознать мошенников.
Также Финэксперт Модель перечислил пять признаков сгенерированного видеозвонка: как понять, что вам по видеосвязи звонит мошенник, читайте здесь на KP.RU.