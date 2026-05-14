Полузащитника «Галатасарая» избили в ТЦ Стамбула из-за девушки

В одном из торговых центров Стамбула произошло нападение на полузащитника футбольного клуба «Галатасарай» Лукаса Торрейру. Причиной конфликта, предположительно, стала девушка. Об этом в среду, 13 мая, сообщил телеканал A Haber.
Футболиста избил некий Юсуф Йылдырым. Нападение произошло у выхода из кафе, для Торрейры оно стало неожиданным. Йылдырым выследил игрока благодаря его публикациям в соцсетях из этого заведения.
На допросе подозреваемый заявил, что поводом для нападения стал интерес Торрейры к его подруге. Сам футболист сообщил, что эта девушка — его подруга, и суд ранее запретил нападавшему приближаться к ней в течение 45 дней. Пострадавший уже получил врачебный отчет после нападения. Полиция задержала Йылдырыма, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, говорится в сообщении.
Ранее бывший футболист «Краснодара» Федор Смолов устроил драку в московской «Кофемании» после того, как друг потерпевшего Владимира Кузьминова назвал его «бро», таким образом обратившись к спортсмену на «ты».