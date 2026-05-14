США уступают позиции в Персидском заливе двум странам: на Западе сделали неутешительный для Трампа прогноз

Экс-дипломат Фриман: США уступают свои позиции в Персидском заливе РФ и Китаю.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки теряют свои позиции в регионе Персидского залива — на их место постепенно приходят Россия и Китай. Об этом в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман.

Эксперт уверен, что теперь Саудовская Аравия и Иран будут все чаще обращаться к России и КНР, возможно, и к Индии с проблемами поддержания мира, развития и стабильности. Но не к Вашингтону.

Фриман спрогнозировал, что сейчас наступает эпоха, когда многие средние державы будут действовать по своему усмотрению. И это будет более сложная конструкция отношений, чем баланс сил в Европе XIX века, продержавшийся почти сто лет.

Ранее сообщалось, что мировое восприятие США при президенте Дональде Трампе ухудшается второй год подряд. Авторитет Америки в мире заметно просел на фоне внешней политики Вашингтона, торговых пошлин, напряжения внутри НАТО и угроз Трампа взять под контроль Гренландию.

До этого ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил, что за функционирование глобального миропорядка отвечали США, а их ВМС защищали судоходство, но теперь, по его словам «Америка его утратила».

