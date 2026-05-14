«Нет ни мазута, ни дизеля»: Куба объявила о топливном кризисе

Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви сообщил об этом в эфире телевидения. По его словам, страна не получала поставок топлива с декабря.

«У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого. Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть», — заявил он.

По данным министра, единственная крупная партия топлива за почти четыре месяца — российское пожертвование объёмом около 100 тысяч тонн нефти. Эти резервы временно снизили масштаб отключений, но к началу мая их израсходовали.

Де ла О Леви пояснил, потребности Кубы в энергоносителях несопоставимы с разовыми поставками. Объёмы топлива для выработки электроэнергии измеряются миллионами тонн в год. Собственная добыча нефти и попутного газа покрывает лишь часть внутреннего спроса.

Сейчас национальная энергосистема работает за счёт теплоэлектростанций, газовых установок и солнечных парков. Резервных мощностей нет. Любая авария или ремонт блока сразу отражаются на графиках отключений.

Министр признал тяжёлую ситуацию в столице. В Гаване перебои с электроснабжением достигают 20−22 часов в сутки. Подача света между отключениями длится лишь несколько часов.

Ранее Вашингтон получил от Кубы запрос о помощи. США планируют начать диалог с Гаваной. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Глава США также назвал Кубу «недееспособным государством» и предрёк острову упадок.

