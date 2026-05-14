Онищенко назвал сроки создания вакцины от хантавируса

Процесс создания вакцины от хантавируса по всем необходимым стандартам займёт несколько лет. Такое мнение высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Эксперт заявил, что вакцина может быть сделана «по образу и подобию» той, что была разработана российскими учёными от коронвируса.
«Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет», — сказал Онищенко ТАСС.
Академик назвал ряд вопросов, которые нужно решить, прежде чем заняться созданием вакцины. Во-первых, нужно решить, от какого из более чем 40 штаммов хантавируса делать вакцину, а во-вторых, нужно определиться, кого потом прививать.
Накануне Онищенко рассказал, что хантавирус с круизного лайнера мутирует и приспосабливается к людям.
Ранее сообщалось, что сотни британцев застряли на французском круизном лайнере из-за смерти пассажира. Предположительно, он скончался от норовируса, у некоторых находящихся на лайнере проявились похожие симптомы.