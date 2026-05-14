Госсекретарь США усомнился в целесообразности существования НАТО

Участие США в НАТО должно быть направлено на продвижение собственных национальных интересов, а не ограничиваться лишь защитой партнеров по альянсу, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
— Почему мы находимся там только ради их защиты, а не ради продвижения наших национальных интересов? Это очень резонный вопрос, который нам необходимо решить, — сказал Рубио.
Он также задался вопросом о целесообразности существования НАТО как такового, отметив, что ключевое преимущество для США — право на размещение баз на территории союзников — не реализуется в случае реального столкновения, передает РИА Новости.
Ранее главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани в интервью газете Il Fatto Quotidiano заявил о смерти НАТО как альянса. По его словам, объединение продолжает функционировать, но его влияние и роль в политике значительно снизятся.
Западные СМИ писали, что немецкие власти более двух лет работали над секретным планом ведения конфликта с Россией, который включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток через территорию Германии. А министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может возникнуть военный конфликт между НАТО и Россией.