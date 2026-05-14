В Приморье границу с КНР на майских праздниках пересекли более 70 тыс. туристов

«С 1 по 11 мая 2026 года через автомобильные пункты пропуска “Пограничный” и “Краскино” в регионе деятельности Уссурийской таможни проследовало 2 174 автобуса и 70 973 туриста, что на 18% больше по обоим показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Максимальное количество туристов выехало из России в Китай 1 мая (4 845 человек), въехало из Китая в Россию — 10 мая (6 065 человек)», — сообщает пресс-служба.