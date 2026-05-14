«Миннесота» Капризова вылетела из плей-офф НХЛ, уступив «Колорадо»

По ходу матча «Миннесота» вела 3:0, однако «Колорадо» сумел совершить камбэк. Нэтан Маккиннон сравнял счёт за 1,5 минуты до конца основного времени, переведя игру в овертайм. Победную шайбу забросил Бретт Кулак.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
«Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Вегас» — «Анахайм».
Тем временем в КХЛ казанский «Ак Барс» крупно обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 5:1, что позволило казанцам сравнять счёт в серии — 1−1. Следующий матч пройдёт 15 мая в Казани.
