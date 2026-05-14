NYP: Трамп оставил Вэнсу указания на случай непредвиденных обстоятельств

Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока. Об этом 13 мая сообщила газета The New York Post.
Авторы материала отмечают, что в ящике рабочего стола Resolute находится письмо для Вэнса на случай, если с Трампом «что-нибудь произойдет».
Старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка в беседе с изданием добавил, что на подобный случай имеются протоколы, которые обсуждать запрещено.
Политолог Иван Пятибратов ранее сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — самые очевидные претенденты на участие в президентской гонке в 2028 году.
На предстоящих выборах в США могут победить демократы — они с большей вероятностью будут лидировать в обеих палатах Конгресса, считает политолог Малек Дудаков.