Онищенко: Хантавирус «андес» начинает приспосабливаться к человеку

Тип хантавируса «андес», вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, стремительно мутирует и начинает приспосабливаться к человеку. Об этом в четверг, 14 мая, заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
По его словам, данный факт не является катастрофой. Несмотря на это, каждый год штаммы меняют свою последовательность и находят новые способы обходить иммунитет человека.
— Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться, — цитирует эпидемиолога ТАСС.
Специалист также добавил, что вспышка «андеса» случалась и в Аргентине в 2018 году. Тогда вирус показал высокую летальность — до 35 процентов. При этом Онищенко утверждает, что хантавирус, возникший в 2026 году, не представляет угрозы для России.
12 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что у 11 пассажиров круизного лайнера, который находится у берегов Испании, зафиксировали заражение. Он уточнил, что у девяти из 11 пациентов подтвержден вирус «андес».