"Колорадо" отыгрался со счета 0:3 и выбил "Миннесоту" из плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. «Колорадо» одержал победу над «Миннесотой» в овертайме пятого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступая по ходу встречи в три шайбы. Результат позволил «Колорадо» выйти в финал Западной конференции.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Колорадо». В составе победителей шайбы забросили Паркер Келли (32-я минута), Джек Друри (57), Натан Маккиннон (59) и Бретт Кулак (64). У проигравших отличились Маркус Юханссон (1) и Ник Фолиньо (12, 16).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. По итогам розыгрыша плей-офф на счету Капризова 15 очков (4 шайбы + 11 передач) в 11 матчах, по этому показателю он делит второе место с Джеком Айкелом и Куинном Хьюзом, уступая лишь Митчу Марнеру (16 очков).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Колорадо». В финале Западной конференции клуб встретится с победителем противостояния между «Вегасом» и «Анахаймом» (счет в серии 3−2 в пользу «Вегаса»).
«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, в первом раунде клуб выиграл у «Лос-Анджелеса», победив со счетом 4−0 в серии. «Миннесота» по итогам «регулярки» заняла третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, а в первом раунде выиграла у «Далласа» (4−2).
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.