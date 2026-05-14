Си Цзиньпин провел красную линию в отношениях с США: что приведет к прямому столкновению

Неправильный подход к урегулированию ситуации с Тайванем может привести к прямому столкновению между Пекином и Вашингтоном. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, назвав тайваньский вопрос «самым важным в китайско-американских отношениях».
«Если он будет урегулирован должным образом, отношения двух стран смогут сохранить общую стабильность. Если же нет, два государства столкнутся или даже вступят в конфликт», — сказал председатель КНР в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Си Цзиньпин также заявил, что стремление Тайваня к независимости несовместимо с сохранением мира и стабильности в регионе. По его словам, ситуация в Тайваньском проливе остается одним из главных факторов, влияющих на отношения Китая и Соединенных Штатов.
Напомним, в апреле этого года председатель КНР встретился с главой Гоминьдана Тайваня Чжэн Ливэнь. Тогда Си Цзиньпин сообщил о неизменности тенденции к сближению между двумя берегами Тайваньского пролива. Чжэн Ливэнь заверила, что пролив перестанет быть источником конфликта и не будет ареной внешнего вмешательства, повторив обвинения Китая в адрес США.