Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус

РИА Новости: хантавирус Андес переносят не все грызуны, а особые виды.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а особые виды — они обитают в Америке и Азии, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева.

«Штамм хантавируса Андес встречается в Северной и Южной Америке, где обитают особые виды грызунов, для которых характерен этот вирус и которые служат для него резервуаром — оленья мышь, разные редкие крысы. Если говорить про Азию — то это рисовые хомяки. В России именно этот штамм вируса не встречается», — сказала Сатаева агентству.

По ее словам, уже давно выявлено и существует несколько десятков штаммов хантавируса у грызунов, случаи их распространения среди людей достаточно редкие.

«Вирусы отличаются друг от друга ареалом распространения, грызунами-носителями и симптоматикой. Те люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зона риска», — отметила Сатаева.