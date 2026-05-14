Миллиардеры, сопровождающие Трампа в Пекине, оценили результаты переговоров

Маск: встречи в Пекине проходят замечательно и дают хороший результат.

Источник: Комсомольская правда

Встречи делегаций США и Китая в Пекине под руководством лидеров двух стран, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, идут замечательно и уже дают хорошие результаты. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его словам приводит пресс-пул Белого дома.

«Замечательно… Много хорошего», — отметил миллиардер, отвечая на вопрос о том, чего уже удалось достичь на переговорах.

А, например, гендиректор Apple Тим Кук, комментируя тот же вопрос, просто поднял большой палец вверх.

«Встречи прошли хорошо… Господин Си и президент Трамп были великолепны», — высказался гендиректор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг.

Несколько часов назад в Пекине начались официальные переговоры США и КНР. Ранее отмечалось, что встреча Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином будет посвящена торговле, фентанилу и войне в Иране — всем тем областям, в которых администрации Трампа не удавалось добиться от Китая ни сделок, ни уступок.

На начавшихся переговорах 14 мая глава Белого дома назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и отметил, что считает эту дружбу большой честью для себя.

