Рубио заявил о важности отношений с КНР как с главным вызовом для США

Рубио отметил существование сфер, в которых Вашингтон и Пекин могут сотрудничать.

Источник: Комсомольская правда

Отношения с Пекином являются для Вашингтона главным геополитическим вызовом. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Это одновременно наш главный политический вызов с точки зрения геополитики, но это же для нас и самые важные отношения, которыми надо управлять», — сказал он в интервью Fox News.

Рубио назвал Китай «большой, сильной страной», но обратил внимание, что у Вашингтона «есть интересы, которые могут идти вразрез с их интересами». Он также отметил существование сфер, в которых Вашингтон и Пекин могут сотрудничать.

«Для того, чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность, мы должны этими отношениями управлять», — уточнил госсекретарь.

В четверг, 14 мая, в Пекине проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, который по приезду в Китай назвал честью для себя дружбу с китайским лидером.

