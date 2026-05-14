Главные заявления Трампа и Си Цзиньпина во время переговоров в Китае

13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый за девять лет визит американского лидера в Китай. Главные заявления во время переговоров глав государств — в материале «Вечерней Москвы».
В начале встречи Трамп выразил надежду на то, что отношения США и Китая достигнут лучшего периода в своей истории.
— Это честь быть с вами. Это честь быть вашим другом. И отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде, — заявил он.
Американский лидер также добавил, что США и Китай ждет «прекрасное будущее».
Си Цзиньпин выразил аналогичные ожидания от будущего: по его словам, страны должны быть партнерами, а противостояние приведет только к взаимному ущербу.
Председатель КНР уточнил, что взаимная поддержка позволит Пекину и Вашингтону «выработать новый подход к взаимодействию между двумя великими державами в новую эпоху». Он добавил, что «с нетерпением ждет обмена мнениями по важным вопросам, касающимся обеих стран и всего мира».
— Противостояние между нашими странами приведет к взаимному ущербу, поэтому мы должны быть партнерами, а не соперниками, — отметил китайский лидер.
Также Трамп добавил, что американская сторона намерена вести с Китаем торговлю на основе принципа взаимности.
По его словам, в составе делегации США в Китае присутствуют топ-менеджеры крупнейших американских компаний, которые «с нетерпением хотят торговать и вести бизнес» в Китае.
— По этой причине я действительно с большим нетерпением жду нашей дискуссии. Это большая дискуссия. Есть те, кто говорит, что это, возможно, самый крупный саммит в истории, — добавил Трамп.
При этом американский президент признал, что в ходе многолетних отношений между Китаем и США иногда возникали трудности, которые все же удавалось урегулировать.
— Мы с вами знакомы уже долгое время. Фактически, это самые длительные отношения между нашими странами, которые когда-либо были у двух лидеров, и для меня это честь. У нас были фантастические отношения. Мы ладили, а когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, и вы звонили мне, когда у нас возникала проблема, — заявил Дональд Трамп.
Какие именно трудности при этом возникали, глава Белого дома уточнять не стал, передает телеканал Fox News.
Вечером 12 мая глава Белого дома заявил, что США и КНР являются двумя «мировыми супердержавами». Также он выразил надежду, что его поездка в Китай приведет к хорошим результатам. Трамп отметил, что Вашингтон поддерживает прекрасные отношения с Пекином, и добавил, что ждет Си Цзиньпина с ответным визитом до конца текущего года.
А в начале месяца Министерство коммерции КНР выпустило приказ, запрещающий признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтехимических компаний, обвиненных в торговле нефтью с Ираном.