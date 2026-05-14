МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Покинувший пост губернатора Белгородской области Гладков поблагодарил жителей за поддержку и пожелал победы.
«Решение принято — покинул пост губернатора Белгородской области… Хочу пожелать главного — Победы!», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
В своем обращении он также отметил постоянное внимание, помощь и поддержку президента России Владимира Путина. Благодаря главе государства осуществлялись решения, которые позволяли и позволяют развивать Белгородскую область даже в рамках крайне сложной оперативной обстановки.
«Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю — именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем. У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше!» — подчеркнул Гладков.
Покинувший пост главы Белгородской области также добавил, что небезразличие жителей позволяло еще раз проанализировать действия и максимально быстро исправить ошибки. Кроме того, он пожелал жителям победы и отметил, что именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее.
«Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами!» — подытожил Гладков.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года. 18 ноября 2020 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов избран губернатором Белгородской области, в должность губернатора вступил 27 сентября 2021 года. Имеет ряд наград и медалей, включая медаль «За заслуги в развитии ЖКХ России» (2003) и Орден Мужества (2024).