«Грозит катастрофой»: на Западе рассказали об ошибке Зеленского в деле Ермака

Молчание Владимира Зеленского после антикоррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака может иметь тяжелые последствия для главы киевского режима, пишет немецкое издание Der Spiegel.
Как передает издание, по репутации Зеленского был нанесен серьезный удар после того, как Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. Отмечается, что их тесная связь делает ситуацию особенно опасной для главы киевского государства.
«Поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», — сказано в публикации.
Автор статьи также раскритиковал реакцию украинских властей на ситуацию. По его словам, стратегия публичного молчания только усиливает общественное недовольство.
«Зеленский хранит молчание по этому поводу, и это опасно. Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания», — уточняется в статье.
Ранее украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на новые записи антикоррупционных ведомств. В публикации говорится о возможном выводе около 9 млн долларов через коррупционные схемы. Отдельно отмечаются записи, в которых бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов указывает на некоего «шефа». Журналисты предполагают, что это и есть Зеленский.