Продажи музыкальных инструментов в России за два года снизились на 21%

Количество покупок музыкальных инструментов в России в первом квартале 2026 года снизилось на 6% относительно аналогичного периода 2025-ого и на 21% — относительно 2024-ого. Такую статистику по запросу РБК представили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» — крупнейшем операторе фискальных данных.
Средний чек покупки музыкальных инструментов также снизился на 4% год к году и составил 18,3 тыс. руб., следует из данных «Платформы ОФД». Подавляющее число музыкальных инструментов (более 80%) покупается в офлайн-магазинах, отмечают аналитики. Отдельно в этом сегменте средний чек покупки снизился за год на 8%, до 25,2 тыс. руб., а число покупок — на 7%.
Доминирующую долю офлайн-продаж на рынке музыкальных инструментов эксперты «Чек Индекса» связывают с тем, что покупатели предпочитают лично оценивать звук и качество инструмента перед приобретением. Более высокий показатель офлайн-чека они объясняют тем, что пришедшие в магазин клиенты зачастую выбирают более качественные модели, тогда как онлайн больше привлекает скидками. В топ-покупок стабильно входят струнные, ударные и клавишные музыкальные инструменты, отмечают эксперты «Чек Индекса».
Почему падают продажи музыкальных инструментов.
Число покупок музыкальных инструментов в целом сократилось на фоне снижения числа корпоративов и развлекательных мероприятий, а также высокой базы 2024 года, говорит представитель «Платформы ОФД». Рост цен в этом сегменте, по его словам, происходил вместе с подъемом стоимости услуг исполнителей. Но сейчас идет коррекция ценника, добавляет эксперт.
Опрошенные РБК профильные магазины, специализирующиеся на музыкальных инструментах, подтвердили падение продаж. Представитель Muzik Room отметил, что снижение идет даже большими темпами, нежели свидетельствует статистика. «Повышение НДС сказывается на стоимости и так дорогих инструментов, — объясняет он. — При условии, что 95% инструментов производятся в Китае и других странах, добавляется логистика, которая тоже дорожает пропорционально. Музыкальный инструмент — не товар первой необходимости, и люди начинают экономить. В том числе отказываясь от покупок».
В числе других факторов, влияющих на продажи музыкальных инструментов, представитель Muzik Room также назвал запреты ряда социальных сетей, перебои в работе интернете, падение покупательской способности и снижение количества детей, которые поступают в музыкальные школы.
Представитель магазина «Музблок», в свою очередь, отдельно обращает внимание, что цены на музыкальные инструменты существенно не менялись с 2024 года, доступность товаров выросла, а поставки удалось наладить. Но несмотря на это спрос действительно сильно снизился, подтверждает он. «Очень сильно влияет на продажи наличие китайских продавцов на маркетплейсах, которым удается реализовывать товары значительно дешевле за счет того, что они не платят тут налоги, не обязаны “таможить” партии и имеют более низкий комиссионный процент», — объясняет он. С начала года серьезное влияние оказывает и повышение НДС.
Эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов уточняет, что в целом культурная отрасль демонстрирует рост. Падение продаж музыкальных инструментов, на его взгляд, может быть из-за повышенного спроса и насыщения рынка дорогими инструментами во время пандемии: «Это ведь товар длительного пользования и с относительно высокой стоимостью — пандемии уже нет, спрос упал».
Что происходит с рынком развлечений.
По итогам 2025 года рынок офлайн-развлечений в России вырос на 28% и достиг 306 млрд руб., говорилось в исследовании OKS Labs by Okkam. Но основным драйвером, по информации аналитиков, выступал рост цен, который фиксировался во всех сегментах. Реальный же объем продаж билетов в штуках все еще остается ниже допандемийного уровня.
Планку 2019 года по количеству проданных билетов преодолели сегменты концертов, театров, музеев и выставок, а также спортивных событий, которые адаптировались к новым реалиям. За исключением концертов большинство сегментов офлайн-развлечений относительно независимы от международных поставщиков.