Актёру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем во время спектакля в Москве

Во время спектакля «Идиот» в московском театре имени Пушкина 55-летнему актёру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем. Несмотря на недомогание, артист доиграл постановку до финала. Об этом сообщает Mash в мессенджере «Макс».
По словам очевидцев, антракт затянулся на 15 минут дольше обычного из-за того, что у Кузичева резко подскочило давление. В это время актёру оказывали помощь прибывшие врачи скорой. Сам Андрей Владимирович позже заверил, что сейчас его самочувствие в порядке.
Кузичев исполнил главную роль в режиссёрской работе Сергея Тонышева. Зрители помнят его по образам в сериалах «Дети Арбата», «Не родись красивой» и «Доктор Живаго».
Ранее KP.RU рассказывал, как актер кукольного театра Сергей Седерберг начал быстро уставать и задыхаться во время представлений. Его вовремя спасли кардиохирурги и провели сложную операцию.