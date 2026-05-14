Перечислены последствия жестких диет перед летом

Главные риски быстрого похудения к теплому сезону связаны с дефицитом необходимых организму веществ, об этом Роскачество.

Главные риски быстрого похудения к теплому сезону связаны с дефицитом необходимых организму веществ, предупреждает Роскачество. Резкое ограничение калорий оборачивается потерей не жировой, а мышечной ткани.

При возвращении к обычному питанию сброшенные килограммы нередко набираются обратно с избытком. Жесткие диеты вызывают сбои в работе ЖКТ и способны привести к расстройству пищевого поведения (РПП). Особую опасность представляют монодиеты (гречка, кефир, яблоки) — они не дают организму белков, жиров, углеводов и микроэлементов, что бьет по иммунитету, состоянию кожи, ногтей, зубов и качеству сна.

В Роскачестве посоветовали помнить: безопасная скорость снижения веса — не более 0,5−1 кг в неделю. Питание должно быть сбалансированным: белок, сложные углеводы, полезные жиры, клетчатка, витамины и минералы. Обязательна регулярная физнагрузка и предварительная консультация с врачом.

