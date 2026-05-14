МИД Индии: сближение БРИКС все более значимо в текущей глобальной обстановке

«Сегодняшняя встреча БРИКС — это особое событие. Она позволяет нам обменяться мнениями и способствует сближению наших позиций, что в этом сложном и непредсказуемом мире приобретает все большее значение», — уточнил индийский дипломат в ходе выступления на открытии совещания министров иностранных дел БРИКС.
Джайшанкар отметил, что международное сообщество ждёт от БРИКС конструктивной и стабилизирующей роли. Особенно на это рассчитывают страны с развивающейся экономикой на фоне продолжающихся конфликтов и климатических вызовов.
При этом страны БРИКС обладают существенной возможностью объединения в части технологического суверенитета. Такое мнение выразил Минфин России.