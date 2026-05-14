МИД Индии: сближение БРИКС все более значимо в текущей глобальной обстановке

В Индии отметили, что мир ждёт стабилизирующей роли от БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

В условиях глобальной нестабильности страны БРИКС всё активнее ищут общие точки соприкосновения. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что сближение позиций внутри объединения становится особенно важным.

«Сегодняшняя встреча БРИКС — это особое событие. Она позволяет нам обменяться мнениями и способствует сближению наших позиций, что в этом сложном и непредсказуемом мире приобретает все большее значение», — уточнил индийский дипломат в ходе выступления на открытии совещания министров иностранных дел БРИКС.

Джайшанкар заявил, что нынешняя встреча позволяет странам обменяться мнениями. По его словам, это способствует единству в сложном и непредсказуемом мире.

Джайшанкар отметил, что международное сообщество ждёт от БРИКС конструктивной и стабилизирующей роли. Особенно на это рассчитывают страны с развивающейся экономикой на фоне продолжающихся конфликтов и климатических вызовов.

При этом страны БРИКС обладают существенной возможностью объединения в части технологического суверенитета. Такое мнение выразил Минфин России.