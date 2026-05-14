Паломники готовы дойти до Мекки

Первые его десять дней для нас особенно важные. Именно в это время наши паломники отправляются, наверное, в одну из главных своих поездок в жизни. Ведь хадж — это один из столпов ислама. Это предписание Всевышнего, которое человек должен раз в жизни своей выполнить, если ему позволяют здоровье и финансы — это уточнено в Коране.
Самый главный день во время хаджа — это день стояния на горе Арафат. В этом году он выпадает на 26 мая. В этот день все паломники, которые отправляются в хадж, от рассвета до захода солнца будут молиться Всевышнему, просить о прощении, о благости. За правильно совершенный хадж самая великая награда — это очищение от грехов и ошибок.
Завершает месяц Зуль-хиджа праздник Курбан-байрам. По нашим фетвам (религиозно-правовое заключение. — «ВМ») Совета улемов, Духовного управления мусульман Российской Федерации, в этом году мы будем его отмечать 27 мая.