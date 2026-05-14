Синоптик рассказал о втором дне метеорологического лета в Москве

В Москве 14 мая наступил второй день метеорологического лета, температура воздуха днем составит до плюс 23 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
«Сегодня столичный регион останется в теплом секторе циклонической депрессии, вытянувшейся вдоль западных границ нашей страны», — говорится в сообщении.
В Москве днем будет облачно с прояснениями, местами ожидаются краткие дожди, а в западной части области возможны грозы. Температура в городе будет подниматься от плюс 21 до плюс 23 градусов, в области — от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
15 мая москвичей ждут кратковременные дожди, возможны грозы, ночью температура будет от плюс 12 до плюс 14, а днем — от плюс 20 до плюс 22 градусов.
По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 14 мая на большей части европейской территории России погоду будут определять два циклона и атмосферные фронты. В ряде регионов ожидаются дожди и грозы, а на юго-западе ЦФО пройдут сильные ливни.
