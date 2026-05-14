Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем бизнес заменяет дорогие кредиты в период высоких ставок?

Высокая ключевая ставка вынудила сократить долгосрочные проекты и классические кредиты. Компании переходят к инвестициям с быстрой окупаемостью, активнее используют рынок облигаций и гибкие банковские условия.

Источник: РБК

На фоне высокой ключевой ставки компании сокращают капиталоемкие программы и переходят к проектам с быстрой окупаемостью, в первую очередь к инициативам по снижению затрат. Банки отбирают сделки с прогнозируемым эффектом, а спрос смещается от долгосрочных инвесткредитов к финансированию оборотного капитала.

Бизнес компенсирует дороговизну классических кредитов расширением пула банков и настройкой параметров заимствований, включая выбор между фиксированной и плавающей ставкой. Публичные компании активнее используют облигации на 3−4 года, где фиксированные купоны могут быть ниже текущей ключевой ставки за счет ожиданий рынка и сигналов ЦБ о будущем снижении ставки.

Подробнее об этом в интервью с Алексеем Куприяновым, руководителем корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара».

— Алексей, какого рода проекты сейчас окупаются быстрее всего?

— Действительно, в рамках высоких ставок, которые мы наблюдаем уже несколько лет на рынках заимствования, компании сокращают свои программы развития и в первую очередь смотрят на короткие быстроокупаемые истории, в которые могут войти. В первую очередь это программы, связанные с сокращением затрат.

— По каким критериям банки отбирают проекты для финансирования?

— Банки выбирают проекты для финансирования с таким гарантированным решением, чтобы выхлоп от этих инвестиций был в ближайший же год. Если смотреть на заявки у банков, которые мы сейчас видим, все эти заявки связаны скорее с оборотным капиталом, чем с инвестициями во что-либо, потому что по таким ставкам брать деньги на инвестиции компаниям дорого, и для окупаемости кредиты не совсем подходят.

— Чем бизнес заменяет дорогие кредиты?

— Есть разные инструменты. В частности, сам кредитный рынок, как правило, не предполагает какой-то гибкости. Компания работает с каким-нибудь банком, там есть ставка которая предлагается в рамках трансфертного ценообразования этого банка.

Это является одной из причин, по которым расширяется круг банков-кредиторов, где можно договариваться о несколько иных условиях. В частности, поменять плавающую ставку на фиксированную или наоборот.

На рынке облигаций, если компания находится в стадии публичной своей жизни, все пытаются сделать что-нибудь покороче, понадежнее для банка. Облигации и рынок облигаций дают здесь больше возможностей. Срок — три-четыре года, и здесь можно выбирать, плавающую ставку платить инвесторам или фиксированную.

Причем если корпорации выбирают фиксированную ставку, то эта фиксированная ставка в текущий момент может быть и ниже ключевой, текущей ключевой, конечно же, в силу того, что инвесторы и Центральный банк дают сигнал об этом, верят в снижение ключевой ставки на горизонте двух-трех лет и активно обыгрывают эту историю.