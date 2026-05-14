Чем бизнес заменяет дорогие кредиты в период высоких ставок?

На фоне высокой ключевой ставки компании сокращают капиталоемкие программы и переходят к проектам с быстрой окупаемостью, в первую очередь к инициативам по снижению затрат. Банки отбирают сделки с прогнозируемым эффектом, а спрос смещается от долгосрочных инвесткредитов к финансированию оборотного капитала.
Бизнес компенсирует дороговизну классических кредитов расширением пула банков и настройкой параметров заимствований, включая выбор между фиксированной и плавающей ставкой. Публичные компании активнее используют облигации на 3−4 года, где фиксированные купоны могут быть ниже текущей ключевой ставки за счет ожиданий рынка и сигналов ЦБ о будущем снижении ставки.
Подробнее об этом в интервью с Алексеем Куприяновым, руководителем корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара».
— Алексей, какого рода проекты сейчас окупаются быстрее всего?
— Действительно, в рамках высоких ставок, которые мы наблюдаем уже несколько лет на рынках заимствования, компании сокращают свои программы развития и в первую очередь смотрят на короткие быстроокупаемые истории, в которые могут войти. В первую очередь это программы, связанные с сокращением затрат.
— По каким критериям банки отбирают проекты для финансирования?
— Банки выбирают проекты для финансирования с таким гарантированным решением, чтобы выхлоп от этих инвестиций был в ближайший же год. Если смотреть на заявки у банков, которые мы сейчас видим, все эти заявки связаны скорее с оборотным капиталом, чем с инвестициями во что-либо, потому что по таким ставкам брать деньги на инвестиции компаниям дорого, и для окупаемости кредиты не совсем подходят.
— Чем бизнес заменяет дорогие кредиты?
— Есть разные инструменты. В частности, сам кредитный рынок, как правило, не предполагает какой-то гибкости. Компания работает с каким-нибудь банком, там есть ставка которая предлагается в рамках трансфертного ценообразования этого банка.
Это является одной из причин, по которым расширяется круг банков-кредиторов, где можно договариваться о несколько иных условиях. В частности, поменять плавающую ставку на фиксированную или наоборот.
На рынке облигаций, если компания находится в стадии публичной своей жизни, все пытаются сделать что-нибудь покороче, понадежнее для банка. Облигации и рынок облигаций дают здесь больше возможностей. Срок — три-четыре года, и здесь можно выбирать, плавающую ставку платить инвесторам или фиксированную.
Причем если корпорации выбирают фиксированную ставку, то эта фиксированная ставка в текущий момент может быть и ниже ключевой, текущей ключевой, конечно же, в силу того, что инвесторы и Центральный банк дают сигнал об этом, верят в снижение ключевой ставки на горизонте двух-трех лет и активно обыгрывают эту историю.