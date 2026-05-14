Shot: Дача Пугачевой, подаренная Преснякову, подешевела вдвое за три года

Дача певицы Аллы Пугачевой, которую она подарила внуку, музыканту Никите Преснякову, подешевела вдвое за три года. Как пишет Shot, особняк продают за 110 миллионов рублей.
Авторы материала отмечают, что роскошный четырехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров на берегу Истринского водохранилища подешевел на 115 миллионов рублей. Новое объявление о продаже появилось 7 мая: теперь объект с собственным пирсом и береговой линией, кинозалом, бильярдной, хаммамом и бассейном предлагают за 110 миллионов рублей.
В стоимость также входят отдельный дом для персонала площадью 80 квадратных метров, гараж и участок размером 55 соток. Коттедж расположен в охраняемом закрытом поселке, однако покупателей по-прежнему не находится.
Изначально дом выставили на продажу в 2023 году за 225 миллионов рублей. С тех пор цена неоднократно снижалась. В 2024 году особняк пытались сдавать за два миллиона рублей в месяц, но арендаторов не нашлось. После ремонта в прошлом году объект вновь выставили на продажу за 152 миллиона рублей, однако и это не помогло. Потенциальных покупателей, как утверждается в публикации, отпугивают отсутствие централизованной канализации и скандальная репутация владельца.
Также стало известно, что Алла Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом же доме площадью около 303 квадратных метров продаются почти за полмиллиарда рублей.