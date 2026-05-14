Онищенко рассказал, что хантавирус «Андес» начал мутировать

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко предупредил о мутации хантавируса типа «Андес», вызвавшего недавнюю вспышку на круизном лайнере.
По словам эпидемиолога, вирус постепенно адаптируется к человеку и учится обходить иммунную систему.
«Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет», — заявил он в интервью ТАСС.
Хотя хантавирусы пока сохраняют низкую заразность и вирулентность, они уже начинают передаваться от человека к человеку. Онищенко напомнил, что летальность штамма «Андес» может достигать 35%, однако подчеркнул, что текущая ситуация не представляет угрозы для России.
Вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius зафиксировали в начале мая. После выявления заболевших часть пассажиров эвакуировали, а судно некоторое время находилось на карантине у берегов Кабо-Верде.
Всего, по данным ВОЗ, среди находившихся на лайнере зафиксировано девять случаев возможного заболевания хантавирусом, из них семь лабораторно подтверждены, три человека умерли. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока признаков более масштабной вспышки заболевания нет, но «ситуация может измениться».
12 мая Роспотребнадзор сообщил, что совместно с погранслужбой принял меры для усиления контроля на границе, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес» в Россию.
