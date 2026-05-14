Расставят все точки над ИИ

Однако война торговых пошлин закончилась вничью. Собственно, и свита Трампа из «генералов» передовых отраслей свидетельствует о том, что будет в центре обсуждения. У США торговый дефицит с Китаем более чем в 100 миллиардов долларов. Потому янки по итогам торгов надеются на соглашение о поставках китайцам бобов, говядины, сои, тем самым завоевав доверие собственных фермеров.
А заодно хотят добиться закупок Пекином нефти, СПГ и угля. Китайцы готовы массово заказать даже «Боинги», но в обмен нуждаются в технологиях производства суперчипов и ИИ. На другой чаше весов монополия Китая на вольфрам и редкоземы, без которых, по некоторым подсчетам, США теряют передовой продукции на 1,2 триллиона долларов.
Для обоих лидеров имеет значение сам факт саммита. Си Цзиньпин начинает готовиться к следующему съезду КПК и ему важно показать, как под его руководством Китай на равных ведет диалог с недавним гегемоном в лице Вашингтона. А Трампу важно, чтобы под самые выборы в конгресс состоялся бы ответный визит Си. Тут уж имидж — все.