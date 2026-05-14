Ученые объяснили загадку места возникновения Аркаима

В ЧелГУ поняли, как древние люди выбирали места для поселений в "Стране городов"

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Особенности рельефа местности на левом берегу реки Синташта стали причиной расселения там древних людей, построивших в том числе и Аркаим, считают ученые Челябинского государственного университета, результаты работы которых представлены в Magistra Vitae.

Поселения синташтинской культуры, объединенные под названием «Страна городов», датируются бронзовым веком — к ним относится и укрепленное поселение Аркаим. Кроме него, на реке Синташта в Зауральской степи археологи нашли более 20 свидетельств миграции индоевропейцев, среди которых — три укрепленных поселения и девять жилых территорий без фортификации, а также более десяти могильников.

Эти древние поселения сконцентрированы на береговой территории протяженностью примерно 50 километров. Такая плотность поселений в XX-XIX — XI веках до нашей эры, необычна, рассказали в ЧелГУ.

«Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересеченность местности — богатые пастбища были (согласно реконструкции климата) во всей долине. А вот естественные “разграничители” полей и укрытия от ветра для скота — только на левом берегу», — сказал преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран историко-филологического факультета, специалист учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Николай Петров.

Он подчеркнул, что из 12 известных сейчас поселений десять располагались на левом берегу Синташты и всего два — на правом. По его мнению, такая скученность неслучайна: рельеф левого берега был более благоприятен для скотоводства, а следовательно, и для развития экономики и культуры.