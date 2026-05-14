СМИ: жена Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с призывом простить их

Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале «Кухня». В январе 2023 года его и жену уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал СВО, а в прошлом году сделал неоднозначное заявление о теракте в «Крокус Сити Холле», за что его призвали лишить звания народного артиста.