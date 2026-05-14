Wildberries начал переговоры о покупке офиса в районе Павелецкой

Группа RWB, объединенная компания Wildberries & Russ, ведет переговоры с ВТБ о покупке у него бывшего офиса банка «Открытие», расположенного на Летниковской улице в районе Павелецкого вокзала. Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке офисной недвижимости, работавшие с объектом. По их словам, сделка на данный момент не закрыта, стороны пока обсуждают условия возможного соглашения. Один из собеседников также уточняет, что рассматривается и вариант, при котором RWB арендует площади в комплексе.
В пресс-службе RWB сообщили, что в связи с расширением команды и ростом задач по отдельным направлениям группа проявляет интерес к бизнес-центру на Летниковской улице. Но о деталях возможной сделки говорить пока преждевременно, уточнили там. Представитель ВТБ на запрос РБК не ответил.
Здание, построенное рядом с Павелецким вокзалом в 2011 году, входит в состав бизнес-центра Vivaldi Plaza. Его общая площадь, по данным ЕГРН, составляет порядка 24,4 тыс. кв. м. Консультанты напоминают, что долгое время здесь находился головной офис банка «ФК Открытие». Он владел объектом не напрямую, а арендовал его у дочерней структуры собственного владельца — «Открытие холдинга». Но после 2017 года, когда ЦБ объявил о санации финансовой организации, актив вернулся на баланс банка. А спустя пять лет о приобретении «ФК Открытие» договорился ВТБ, которому впоследствии достался и офисный комплекс.
ВТБ планирует реализовать бизнес-центр на Летниковской улице в рамках процедуры торгов, знает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Аукцион состоится в ближайшее время, а стартовая цена актива составит порядка 7,7 млрд руб., указывает он. Соответственно, если сделка состоится, то, скорее всего, в формате покупки, а не аренды, рассуждает эксперт. Собеседник РБК также добавляет, что, помимо RWB, интерес к объекту проявляют и другие игроки, поэтому финальная стоимость офисного комплекса может оказаться выше начальной.
В числе основного преимущества объекта Антонов называет его расположение — в сформированном деловом районе рядом с Павелецким вокзалом, несколькими станциями метро и Садовым кольцом. Кроме того, это относительно крупный единый объем площадей, а подобные предложения на сегодняшний день достаточно редки для центра Москвы, напоминает заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Он отмечает, что вакансия в районе Замоскворечья, где расположен актив, по итогам первого квартала 2026-го составила всего 3,5%. Таким образом, новый владелец здания получит крупный актив с готовой отделкой, требующий лишь косметического обновления или незначительной реновации, полагает Антонов.
Интерес RWB к данному активу может быть обусловлен в том числе и тем, что у группы уже есть офисы в этом районе, рассуждает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Собеседник РБК напоминает, что здесь, к примеру, уже находится Wildberries Банк: в конце прошлого года он арендовал порядка 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице. Кроме того, в 2025-м группа приобрела на торгах часть бизнес-центра «Легион I» (46,7 тыс. кв. м) примерно за 17 млрд руб. Вероятно, RWB продолжает консолидацию своих подразделений в районе Замоскворечье, где у нее уже сформирован основной деловой кластер, полагает Акатова.
Если стороны договорятся, то сделка может стать одной из крупнейших транзакций в этом году как в сегменте аренды, так и продажи, говорит Кусов. Все остальные соглашения пока были значительно меньше по объему, свидетельствуют подсчеты опрошенных РБК консультантов. По данным NF Group, пока лидером с точки зрения покупки является сделка по приобретению «Велесстроем» площадей в бизнес-центре «Лесная 6» (13,9 тыс. кв. м). Что касается аренды, то здесь крупнейшую транзакцию пока закрыл сам RWB, сняв площади в Wall Street, отмечают в компании.