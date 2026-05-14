Запад стремится обесценить подвиг Красной армии и присвоить себе победу во Второй мировой войне. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ Лев Лещенко.
«Это на самом деле существует, определенная система, которая (давно — прим. ред.) сформировалась, и которая делает все возможное, чтобы обесценить нашу истинную победу. Я не умаляю участие других стран в этой кровопролитной войне», — резюмировал артист, отвечая на вопрос о том, действительно ли Запад пытается переписать историю. Лев Лещенко заявил, что Россия по официальным данным понесла самые большие потери.
Напомним, в российском МИД уже неоднократно говорили о том, что страны Европы хотят переписать историю. Они забыли о подвиге советской армии и пытаются вычеркнуть ее из событий Второй мировой войны. В дипмиссии считают своим долгом не допустить переписывания истории и возрождения нацизма.