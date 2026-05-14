Трамп использовал в рукопожатие с Си Цзиньпином скрытое послание: о чем говорит язык тела президента США

Во время торжественной встречи в Пекине президент США Дональд Трамп использовал в рукопожатии с председателем КНР Си Цзиньпином скрытый жест из пяти касаний, который, по мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, стал дипломатическим сигналом о расстановке сил между лидерами. Об этом пишет Daily Mail.
Специалист обратил внимание на то, что Трамп первым протянул руку ладонью вверх, хотя инициатива обычно принадлежит принимающей стороне. Само рукопожатие длилось около 14 секунд.
Во время контакта американский лидер дважды похлопал Си Цзиньпина по ладони, а затем сделал ещё три касания, одно из которых оказалось более продолжительным. Джеймс считает, что таким образом глава Белого дома пытался подчеркнуть стремление укрепить отношения между странами. Эксперт также отметила, что атмосфера встречи выглядела менее тёплой.
Напомним, в ходе встречи Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и выразил надежду на улучшение отношений между странами. Президент США также подчеркнул, что дружба с главой КНР для него — большая честь.