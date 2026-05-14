СМИ: Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 224 миллионов рублей — прим. «ВМ»). Об этом в четверг, 14 мая, пишут украинские СМИ.
В ходе судебного заседания чиновник заявил, что не располагает необходимыми средствами для внесения залога и подчеркнул, что не является таким богатым, как о нем пишут в СМИ. Ермак добавил, что не взял с собой вещей на случай помещения в следственный изолятор и отметил, что возьмет лишь самое необходимое.
— Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь, — цитирует Андрея Ермака Lenta.ru.
14 мая Киевский суд заключил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог. На заседание чиновник явился в премиальных часах Rolex Milgauss. В процессе слушания он часто переговаривался с адвокатом и перебирал бумаги дела.
Андрея Ермака обвинили в легализации имущества, полученного преступным путем. Сам чиновник отказался комментировать эту информацию и сказал, что выступит с заявлением только после завершения следственных мероприятий.
Вместе с тем СМИ сообщили, что фигурантом уголовного дела о коррупции может стать и президент Украины Владимир Зеленский.