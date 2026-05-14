В Латвии предрекли падение правительства в полном составе: к этому может привести одно действие

Правительство Латвии во главе с премьер-министром Эвикой Силиней может уйти в отставку, если парламент организует голосование о вотуме недоверия. Такой прогноз озвучил глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев, слова которого приводит издание LSM.
Депутат Андрис Шуваев объяснил, что сейчас крайне важно проверить, есть ли у действующего кабмина поддержка большинства в Сейме. Он подчеркнул, что у Силини на данный момент нет девяти голосов от его фракции.
Лидер фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс заявил, что требование об отставке премьер-министра могут внести в повестку заседания Сейма уже сегодня.
Данное обострение произошло на фоне другого громкого заявления. Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о своем уходе с поста. Причиной стало падение двух иностранных беспилотников на нефтебазу в районе Резекне. По его словам, иностранные беспилотники не должны создавать угрозу для безопасности латвийского народа.