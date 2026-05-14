Разрезают голову и вставляют имплант: в Китае набирает популярность странный бьюти-тренд

В Китае набирает популярность странный бьюти-тренд с увеличением головы. Об этом пишет издание Oddity Central.
Процедуры «увеличения черепа» обычно включают в себя разрез на коже головы длиной 3−6 см, после чего надкостницу отделяют и под нее помещают материал, чтобы приподнять череп и придать ему желаемую форму. Для этого используются высокотехнологичные протезы, такие как PEEK — напечатанный на 3D-принтере имплантат, который можно подогнать под костную структуру пациента, титановые пластины или костный трансплантат.
Еще одна спорная и опасная процедура — использование специального костного цемента. Инъекции гиалуроновой кислоты — пожалуй, наименее инвазивный способ сделать череп выше, но и он не лишен рисков. В китайских социальных сетях полно ужасных историй о людях, которые вводили большое количество кислоты под кожу головы, чтобы увеличить ее объем, но в итоге остались с проплешинами.
