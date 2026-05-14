Назван город России, где будет лучше всего видно солнечное затмение 12 августа

В столице Заполярья фаза покрытия светила Луной достигнет 80 процентов. Это одно из самых ожидаемых событий десятилетия. Санкт-Петербург может рассчитывать лишь на 10 процентов, а Москве повезёт ещё меньше — диск закроется всего на один процент. Полную фазу смогут увидеть разве что полярники на самой северной точке полуострова Таймыр.
«Важно понимать: полное солнечное затмение — это не просто “Луна закрыла Солнце”. Это совершенно особое переживание. Днём наступает темнота, появляются звёзды, вокруг чёрного диска Луны вспыхивает солнечная корона — жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом», — пояснил учёный.
Астрономы советуют подготовить специальные светофильтры, чтобы не испортить зрение и не пропустить уникальный момент. Следующее подобное затмение в России, по прогнозам, ожидается не скоро.
