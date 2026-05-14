Борисовские страсти: каким получился самый обсуждаемый «Гамлет» сезона

Еще до премьеры новый «Гамлет» в МХТ им. Чехова оброс почти мифическим ажиотажем. Билеты исчезли за 40 минут, у касс выстраивались пятичасовые очереди, а перекупщики просили за место в партере до 200 тыс. рублей. Причина проста: впервые за долгие годы главную роль в шекспировской трагедии сыграл Юра Борисов — актер, который после успеха «Аноры» превратился из любимца авторского кино в почти культовую фигуру. В постановке Андрея Гончарова он ходит в фольге, катается на роликах и орудует циркулярной пилой. Что стоит за такой радикальной формой и стоит ли главный театральный проект сезона своих денег — оценили «Известия».
Рейв, фольга и кошки.
Еще до премьеры новый «Гамлет» породил массу ожиданий и слухов. Театральная Москва шепотом обсуждала, каким будет принц датский в исполнении Юры Борисова. Ни деталей репетиций, ни подогревающих фото в социальных сетях театра, ни промо-интервью актеров — сплошные загадки. Но этого хватило, чтобы за месяц до премьеры все билеты на несколько запланированных показов в миг улетели с официальных ресурсов. И это при том, что цены в МХТ отнюдь не бюджетные. На «Гамлета» — от 3 до 50 тыс. рублей. При этом люди стояли в пятичасовых очередях ради драгоценных билетов, а цены у перекупщиков взлетели до 200 тыс. рублей за место в партере.
За неделю до показа зрители увидели официальные фото — Юра Борисов и Аня Чиповская в одежде из фольги, Андрей Максимов — в игрушечной короне. При этом все артисты сидят в деревянной коробке среди сена. Вопросов стало еще больше.
Перед премьерой журналистов пригласили на специальный показ. Правда, показали лишь начало — 40-минутный отрывок из заявленных неполных двух часов.
По задумке художника Константина Соловьева гигантское пространство мхатовской сцены оставили почти голым — темные ступени в глубине сцены, столы, стулья, табуретки. По бокам сидят две кошки — рыжая и сиамская. Это тотемные животные Соловьева и режиссера спектакля Андрея Гончарова.
Спектакль начинается с того, что королевское семейство играет в настольный теннис книжками вместо ракеток. Причем делает это мучительно долго — почти десять минут. Затем сцена заканчивается, и действие переходит в другую плоскость. Так отдельными кусками мы проходим от начала через убийство короля, свадьбу Гертруды и Клавдия и изгнание Гамлета. В какой-то момент, правда, Гертруда внезапно исполняет академическую арию. А еще через несколько минут выкрикивает «рейв», после чего сцена превращается в техновечеринку.
Андрей Гончаров выбрал для постановки этюдный метод, знакомый каждому выпускнику театрального института. Во время репетиций актеры самостоятельно придумывали сцены, которые затем трансформировались в зависимости от режиссерских идей и найденных интонаций. Уже после показа Гончаров признался журналистам: ни один его спектакль не доходил до премьеры в первоначальном виде — слишком многое рождается прямо в процессе работы.
Так в спектакле появились советский холодильник с полупустыми полками, банан, которым Гертруда заедает стресс, и Гамлет на роликах, рассекающий по сцене МХТ.
— Это был очень страшный и одновременно интересный опыт, который я в последний раз испытывала на первом курсе института. Сначала я боялась ошибиться, сделать что-то не так, но потом всё глубже погружалась в образ, — рассказала Аня Чиповская.
При этом актриса призналась, что не сразу приняла замысел режиссера. Любви с первого взгляда к Гертруде не случилось: пришлось долго искать в героине человеческую привлекательность. Андрей Максимов, сыгравший Клавдия, тоже искал оправдание своему персонажу — и, судя по всему, нашел, хотя раскрывать детали журналистам не стал.
Шекспировской трагедии уже больше четырехсот лет, и ее фабулу знает практически каждый. Но Гончарова явно мало интересует линейный сюжет. Он то ли шифрует историю, то ли намеренно растворяет ее в образах, превращая спектакль в поток тревожных состояний. И разбираться в этом состоянии зрителю придется самостоятельно. Причем тем, кто недавно перечитывал трагедию, будет легче думать о мотивах и поступках героев, а тем, для кого «Гамлет» закончился на фразе «Быть или не быть» и бедном Йорике, продраться через замысловатые образы будет почти невозможно.
Останется только наблюдать за красивейшей сценографией и считывать актуальные шутки в духе «Сейчас такое время, надо оставаться в стране», — говорит Гертруда Лаэрту. «Хорошо, я зайду в другое время», — отвечает он.
Шекспир не для всех.
Для Юры Борисова эта работа стала не только полноценным театральным дебютом в главной роли, но и серьезной проверкой на прочность. Его Гамлет — человек, внутри которого круглосуточно работает генератор панических атак. Неслучайно одним из главных мотивов спектакля становится безумие.
Здесь принц датский страдает синдромом Туретта: у Борисова дергается голова, а изо рта вырываются неконтролируемые фразы — «ты умрешь», «я умру». Вместо классического черного плаща он укутан в фольгу, одновременно похожую и на рыцарские латы, и на бытовую защиту человека, который пытается спрятаться от мира.
Бытового вообще в спектакле много. Герои разговаривают по проводному телефону, Гертруда снова заедает стресс, а Гамлет в приступе ярости распиливает табуретки циркулярной пилой. При этом Борисов играет не романтического интеллектуала, а человека, который слишком ясно видит устройство мира и потому физически не способен жить спокойно. Без героической позы, без пафоса. Его Гамлет временами словно мечтает просто исчезнуть из этой истории.
В спектакле собрался мощный актерский состав: Артем Быстров, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев, Николай Романов. И видно, что каждый из них долго искал способ сделать своего персонажа современным и живым.
Для одних этот «Гамлет» — история потерянного поколения, которое способно лишь бесконечно спрашивать: зачем? Для других — разговор об отцах и детях. Для третьих — размышление о смерти, для четвертых — о мести. Но за сложной и местами нарочито хаотичной формой зрителю порой непросто разглядеть глубину созданных образов.
— Мы до сих пор находимся в процессе создания спектакля. Шекспир написал эту пьесу в 1601 году, а нам хотелось сократить пропасть в четыреста лет и показать, насколько этот текст актуален сегодня, — рассказал Артем Быстров.
Тех, кто идет за шекспировским текстом, ждет разочарование. Его в спектакле совсем немного. Лишь иногда герои вплетают в бытовые диалоги знаменитые стихотворные строки или фрагменты монологов.
Новый «Гамлет» явно не для одного просмотра. Его хочется пересматривать, разбирать по сценам, заново собирать рассыпанные режиссером смыслы. Но именно это оказывается почти невозможным. Из-за катастрофического спроса и неподъемных цен попасть на постановку удастся далеко не каждому, а уж посмотреть во второй раз и вовсе единицам. К тому же плотный график звездного состава едва ли позволит МХТ играть «Гамлета» часто.