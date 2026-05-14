Борисовские страсти: каким получился самый обсуждаемый «Гамлет» сезона

Еще до премьеры новый «Гамлет» породил массу ожиданий и слухов. Театральная Москва шепотом обсуждала, каким будет принц датский в исполнении Юры Борисова. Ни деталей репетиций, ни подогревающих фото в социальных сетях театра, ни промо-интервью актеров — сплошные загадки. Но этого хватило, чтобы за месяц до премьеры все билеты на несколько запланированных показов в миг улетели с официальных ресурсов. И это при том, что цены в МХТ отнюдь не бюджетные. На «Гамлета» — от 3 до 50 тыс. рублей. При этом люди стояли в пятичасовых очередях ради драгоценных билетов, а цены у перекупщиков взлетели до 200 тыс. рублей за место в партере.