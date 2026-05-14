Московский психолог назвал пять простых ограничений, которые вернут радость жизни

Прежде чем купить что-то кроме необходимого базового минимума, возьмите паузу в 48 часов. Желание импульсивной покупки на маркетплейсе часто остывает по истечению двух дней, а деньги остаются при вас. Вы выйдете из бесконечной петли потребления, начнете ценить то, что имеете и избавитесь от захламления как дома, так и в мыслях.